Internauta pozwie Telewizję Polską. Chodzi o komentarze na Twitterze

W październiku stacja TVP Info zamieściła na Twitterze fragment nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele. Został on opatrzony podpisem: „A jak z taśmą radzą sobie koledzy Rafała Trzaskowskiego?”

Użytkownik Mandark w odpowiedzi na ten wpis zwrócił się bezpośrednio do Samuela Pereiry, redaktora naczelnego TVP Info. Samuel, ty przejdziesz do historii. Ty przebiłeś chłopie Urbana – napisał. Chwilę później został zablokowany, co oznacza, że choć jego komentarz został, nie może już m.in. dodawać komentarzy na profilu TVP Info. – Zamieściłem komentarz, w mojej opinii oddający w pełni to co zobaczyłem: traktowanie opozycji jak w czasach stanu wojennego – ośmieszyć, oczernić, powiązać z negatywnymi emocjami. Czyli dokładnie to co robił Urban – powiedział Mandark w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

5 listopada internauta wysłał pismo do Telewizji Polskiej, w którym domagał się przywrócenia mu możliwości komentowania. Nadawca w opublikowanym na Twitterze piśmie nie uznał zgłoszonych roszczeń. W związku z tym Mandark zapowiedział, że odda sprawę do sądu i będzie się domagał od Telewizji Polskiej zdjęcia blokady na Twitterze oraz przeprosin. Według internauty TVP ogranicza jego prawo do wolności wyrażania poglądów, które jest zawarte w konstytucji.

