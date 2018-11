Jerzy Owsiak pokazał, co Wojtek Smarzowski przekazał na licytację WOŚP

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Od kilku lat zbiórce towarzyszy licytacja Rzeczy od serca na portalu Allegro, na którą przedmioty przekazują aktorzy, muzycy, politycy oraz celebryci. Jedną z pierwszych osób, które przekazały przedmioty na aukcję był Wojciech Smarzowski. „Zdradzę już teraz niezwykłą rzecz, którą otrzymałem osobiście od Wojtka Smarzowskiego (reżysera m.in. filmów »Wołyń«, »Dom Zły«, »Wesele«, czy »Drogówka«). To symboliczny klaps z także przez niego wyreżyserowanego filmu »Kler«. Z tyłu znalazły się podpisy aktorów i ekipy, z którą realizował film. Wręczył mi go podczas zdjęć do spotu reklamowego 27. Finału dla jednego z naszych partnerów. Praca z nim to wielka frajda i przyjemność. Wszyscy na planie wyluzowani, nikt nie ma focha, a sam reżyser potrafi pochwalić za dobre ujęcie. Pracuję z nim już drugi raz. Rok temu przekazał klaps z filmu »Wołyń«, który został wylicytowany za 6 600 zł. Ogromna suma, która już teraz robi niesamowity apetyt na klaps z tak popularnego w Polsce dzieła, jakim stał się »Kler«” – napisał na swoim profilu na Facebooku Jurek Owsiak.

Finał WOŚP już 13 stycznia

27. finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 roku pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej.

Czytaj także:

„Kler” przekroczył barierę pięciu milionów widzów w Polsce. Przebije „Pana Tadeusza”?