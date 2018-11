Polskie miasto zostanie zawierzone Maryi Królowej Polski. Sprawa wywołała kontrowersje

Radni głosowali nad uchwałą o następującej treści: „Prezydent miasta oraz rada miasta świadomi bogactwa duchowego kultu maryjnego, który przez wieki był obecny w Piotrkowie Trybunalskim, pragną w sposób szczególny związać miasto z Najświętszą Maryją Panną, Królową Polski. Wsłuchując się w głos ruchów i wspólnot katolickich działających na terenie naszego miasta, chcemy zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny”. 13 radnych głosowało za, 2 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zawierzenie ma odbyć się 8 grudnia w parafii św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim.

Dlaczego podjęto decyzję o zawierzeniu miasta?

W sesji rady uczestniczyli również przedstawiciele ruchów i wspólnot katolickich. – Rok temu już tę propozycję otrzymałem od parafian, aby zawierzyć miasto Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Zawierzenie jest czymś dobrym – to powierzenie się opiece Matki Boskiej. W związku z tą inicjatywą oddolną taką propozycję na radzie miasta dyskutujemy – stwierdził na sesji rady ks. dziekan Stanisław Nowacki. Z kolei Jacek Tworkowski, przewodniczący forum ruchów religijnych, wyjaśniał, dlaczego piotrkowskie katolickie stowarzyszenia postanowiły zainicjować zawierzenie miasta Maryi Królowej Polski. – Patrzenie dzisiaj na nasze miasto i ojczyznę nasuwa przykre wnioski. Pełno jest zła, nieszczęść i niesprawiedliwości, przykrych relacji i braku szacunku z różnych stron. Widzimy wiele podziałów, w świecie wybucha coraz więcej konfliktów społecznych i zbrojnych. Jak widać ludzkie starania nie wystarczają. To zainspirowało nas do podjęcia działań do zawierzenia miasta Niepokalanemu Sercu Najświętsze Maryi Panny Królowej Polski – powiedział.

Pojawiły się kontrowersje

Pomysł zawierzenia miasta wywołał kontrowersje. Duchowni przypominali bowiem, że miasto zostało już zawierzone innej Matce Bożej. – Piotrków został już oddany w szczególną opiekę Matce Bożej Piotrkowskiej. A Matka Boża, to matka Boża, niezależnie od tego, w jakim wizerunku – stwierdził przed sesją rady miasta Gracjan Kubica, gwardian klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie. Tworkowski zaznaczył, że kolejne zawierzenie miasta można interpretować nie jako „dublowanie”, a „ponawianie”. – Rozmawiałem z ojcem Gracjanem. Powiedział, że został zaskoczony przez redaktorkę, nie znał sprawy bliżej i myślał, że to, co my robimy, to jest dublowanie czegoś, co już parę lat temu zostało uczynione. Porozmawialiśmy i wyjaśniło się, że przecież co jakiś czas przypominamy sobie jak trzeba starać się o dobre rzeczy. Ma to uzasadnienie jak słabnie nasza dobra wola, pracowitość czy inne obowiązki. Dlatego ponawiamy modlitwy, prośby i zawierzenia. Tak samo robimy tutaj – wyjaśnił Tworkowski.

