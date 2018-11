Świąteczna Zbiórka Żywności. Dzielmy się tym, co dobre!

O tej porze roku naszą uwagę skupia świętowanie przy wspólnym stole, zastawionym ulubionymi daniami. Niestety, wiele rodzin nie może pozwolić sobie na przygotowanie nie tylko ulubionych, ale jakichkolwiek potraw. Tesco nie pozostaje obojętne problemom związanym z żywnością i zobowiązuje się wspierać społeczności, w których żyją pracownicy i klienci. Tym samym zachęca do dołączenia do akcji i pomagania potrzebującym.

W Polsce klienci mogą dołączyć do akcji od 30 listopada do 1 grudnia w 198 sklepach sieci Tesco. Aby pomóc potrzebującym spędzić radosne święta, wystarczy włożyć do specjalnych koszty zbiórkowych produkty spożywcze, takie jak, cukier, mąkę, olej, konserwy i żywność dla niemowląt. W razie wątpliwości, wolontariusze w sklepach odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące produktów żywnościowych kwalifikujących się do zbiórki.

Po zakończeniu akcji Tesco przekaże Bankom Żywności darowiznę w kwocie 20 proc. całkowitej wartości zebranych produktów. Podczas ubiegłorocznej akcji Banków Żywności, klienci sieci sklepów Tesco w Polsce przekazali łącznie ponad 76 ton produktów. Razem ze wszystkimi partnerami zbiórek organizowanych w Tesco w okresie przedświątecznym udało się zebrać 101 ton żywności. Oznacza to, że do potrzebujących trafiła żywność, pozwalająca przygotować aż 240 476 posiłków.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, wszystkie 4 kraje Tesco Europe dołączą do świątecznego zbierania żywności dla potrzebujących. Darowizny będą zbierane we współpracy z lokalnymi bankami żywnościowymi także na Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach. W ubiegłym roku w Europie Środkowej w 792 sklepach udało się łącznie zebrać 516 ton żywności, wystarczające na ponad 1,2 miliona posiłków.