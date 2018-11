KE nie wycofa skargi na Polskę do TSUE. Rzecznik potwierdza

Rozmawiając z dziennikarzami z Czech, Viera Jourova oceniła pozytywnie ruch ze strony Warszawy, jednak dodała, że nie jest to coś, co powstrzyma prowadzone procedury. – To nie jest coś co może zatrzymać procedurę z art 7. Debata w ramach Rady ministrów ds. europejskich będzie kontynuowana – zaznaczyła w cytowanej przez portal czeskiego radia publicznego wypowiedzi. – Nie ma automatyzmu między zmianami w Polsce a wycofaniem skargi czy zamknięciem procedury z art 7. KE analizuje te zmiany, ale na razie wszystko zostaje po staremu – dodała.

Do kwestii tej odniósł się także rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. – Obecnie analizujemy polski raport na temat wypełniania środków tymczasowych TSUE. Komisarz zwróciła na to uwagę (...) i wyjaśniła, że chociaż Komisja jest usatysfakcjonowana zmianami, które idą w dobrym kierunku, procedura przewidziana w art. 7 i przed TSUE jest obecnie kontynuowana – podkreślił.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

21 listopada 2018 roku informowaliśmy, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie w błyskawicznym tempie przegłosowali zgłoszony przez PiS projekt. Głosowało łącznie 400 posłów. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o SN było 215 posłów, przeciw 161, a 24 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Przegłosowana nowelizacja, oprócz odwrócenia tzw. emerytalnej czystki w SN zakłada przywrócenie I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Sejm odrzucił poprawki opozycji.

Senat przyjął nowelizację bez poprawek

W piątek 23 listopada 2018 roku w godzinach wieczornych Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Za głosowało 57 senatorów, przeciw było 26. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj także:

Sejmowa komisja złoży zawiadomienia do prokuratury. Dotyczą Nowaka i Rostowskiego