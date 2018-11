Georgette Mosbacher odniosła się do listu. „Relacje między Polską a USA są bardzo dobre”

List, który ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego był szeroko komentowany. Teraz Georgette Mosbacher oceniła za pośrednictwem Twittera relacje między Polską a USA, a także poinformowała o głównym założeniu swojej pracy. „Relacje PL-USA są bardzo dobre, a moim priorytetem jest pogłębianie tej przyjaźni” – napisała. Wskazała również, że „wśród podstawowych wartości niesamowicie ważnych dla USA i dla mnie jest wolność słowa, wolność mediów i wolność intelektualnego dyskursu”.

List ambasador Georgette Mosbacher

We wtorek 27 listopada za pośrednictwem Twittera dziennikarze „DGP” i RMF FM pokazali list, który ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce miała przesłać 19 listopada do premiera Morawieckiego. We wspomnianym liście amerykańska dyplomatka wyraża „zdumienie” faktem, że minister Joachim Brudziński oraz inni posłowie PiS oskarżają stację TVN o sfingowanie spotkania polskich neonazistów. Przyznaje, że zaskakuje ją rządowe zainteresowanie motywami dziennikarzy. Podkreśliła, że ważne jest dla niej wspólne wspieranie przez Polskę i USA wolności mediów i wolności słowa. Wyraziła nadzieję, iż członkowie rządu powstrzymają się od atakowania niezależnych dziennikarzy.

To, co budzi zdumienie w liście ambasador Mosbacher, to niedociągnięcia dotyczące takich kwestii jak nazwiska premiera i ministra. Wątpliwości dziennikarzy budzi też forma, w jakiej autorka listu zwraca się do swoich adresatów („minister Morawiecki”, „minister of interior”).

Wizyta w Sejmie