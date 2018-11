Rzecznik prezydenta: Dla nas obecność Polski w UE jest fundamentem

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy pytany był przez dziennikarkę o komentarz w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Musimy poczekać na podjęcie przez pana prezydenta decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że ta ustawa jest de facto wykonaniem postanowienia wydanego przez TSUE, więc tutaj mamy kolejny aspekt, który jest oczywiście niezmiernie ważny i istotny, nie ma co tego ukrywać – zaznaczył.

Zapewnił, że „trzeba współpracować i to nie ulega żadnej wątpliwości” . – My współpracujemy z różnymi organami na poziomie Unii Europejskiej. Dla nas obecność Polski w Unii Europejskiej jest fundamentem, jest naszą polską racją stanu, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jeżeli doszło tutaj do pewnego rodzaju konfliktu, to stąd ta nowelizacja, która się pojawiła – podkreślił.

Jak mówił Spychalski, sprawa ta była konsultowana z prezydentem. – To wynikało choćby z tego, że rząd informował pana prezydenta na temat postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. To jest normalna procedura – wyjaśnił.