Zła wiadomość dla właścicieli zwierząt. Marcin Dorociński apeluje o zatrzymanie nowelizacji

Resort finansów przygotował w połowie listopada projekt zmian stawek podatku VAT dla niektórych towarów i usług. NOwelizacja jest związana z koniecznością uporządkowania zasad poboru podatku poprzez m.in. dostosowanie ich do unijnej Nomenklatury Scalonej. Zmiany miałyby wejść w życie od początku 2020 roku. Obniżony ma zostać VAT m.in. na pieczywo, owoce tropikalne, artykuły higieniczne czy artykuły dla niemowląt. Podniesione stawki będą obowiązywać na niektóre soki i przyprawy. Najwięcej kontrowersji wzbudza wykluczenie produktów weterynaryjnych z listy produktów leczniczych objętych obniżoną stawką (obecnie 8 proc.). Oznacza to, że po wejściu zmian w życie, leki dla zwierząt byłyby opodatkowane stawką 23 proc.

„Nie utrudniajmy ich i tak bardzo ciężkiego losu w Polsce”

Do sprawy włączył się Marcin Dorociński. Aktor zaapelował na swoim profilu na Facebooku o „nacisk opinii publicznej”. Aktor podkreślił, że „wprowadzenie nowych przepisów będzie oznaczać, że niezamożni ludzie nie będą w stanie leczyć swoich zwierząt (a i tak leczenie, szczepienia, kastracje w Polsce są bardzo drogie, a co dopiero będzie po podwyższeniu podatku) a fundacje i stowarzyszenia pomagające zwierzętom w większości upadną, schroniska nie będą mogły prowadzić szpitali i ich utrzymać”. „Zdrożeje wszystko – bez wyjątku- nie tylko towary i leki przeznaczone dla zwierząt, ale również towary odzwierzęce m.in. żywność. Wielu ludzi nie będzie stać by pomagać zwierzętom, kastrować je, leczyć, utrzymać. Łatwiej będzie je porzucić, przywiązać do drzewa lub uśpić. Niestety takie są brutalne realia. Od wielu lat staram się pomagać rożnym instytucjom zajmującym się zwierzętami i wiem jakiego rzędu ponoszą koszty – są gigantyczne. Co będzie jak wzrosną?” – napisał aktor. „Nie jesteśmy sami na tej planecie, jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta. Nie utrudniajmy ich i tak bardzo ciężkiego losu w Polsce” – dodał.