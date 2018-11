Podkarpacie. Uderzył w twarz 11-latkę. Policja publikuje jego zdjęcie i prosi o pomoc w poszukiwaniach

Do zdarzenia doszło 1 października 2018 roku, w godzinach 15.50 - 16.15 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej, na przystanku MPK Lwowska 03 w Rzeszowie. Nieznany mężczyzna podszedł do oczekującej na przystanku 11-letniej dziewczynki i dwukrotnie uderzył ją ręką w twarz. Motywy jego działania nadal są nieznane. Ponieważ sprawca działał publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące naruszenie porządku prawnego, nadzorujący postępowanie prokurator objął czyn ściganiem z urzędu. W wyniku podjętych czynności policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I na Nowym Mieście, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie ustalili wizerunek sprawcy.

Policjanci proszą osoby, które rozpoznają na zdjęciach mężczyznę o kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr telefonu 17 858 3824, 17 858 3837 lub z dyżurnym Komisariatu Policji I na Nowym Mieście w Rzeszowie na Podkarpaciu przy ul. Rejtana 34 tel. 17 858 3810 albo z dyżurnym komendy miejskiej pod nr 997 lub 112 z dowolnego miejsca w kraju.

