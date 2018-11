Bukmacherzy z Londynu już wiedzą, gdzie powstanie baza wojskowa USA w Polsce

Temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce co chwilę wraca do dyskursu publicznego i jest na tyle ciekawy, że zajęli się nim... bukmacherzy z Londynu. Ich zdaniem istnieje aż 58 proc. szans, że Polakom uda się namówić Amerykanów do utworzenia bazy wojskowej nad Wisłą.

Jaka jest perspektywa stworzenia w Polsce bazy, którą prezydent Andrzej Duda nazwał w czasie wizyty w Białym Domu "Fort Trump"? Zdaniem analityków z Londynu, istnieje 58 proc. szans na to, że padnie taka deklaracje. Pierwsze decyzje w tej sprawie pojawią się na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Jakie lokalizacje brane są pod uwagę? Jeden z największych bukmacherów z Wielkiej Brytanii wskazuje na Orzysz (53 proc.), Drawsko Pomorskie (29 proc. szans) oraz Żagań (21 proc.)

Druga alternatywa brana pod uwagę to przełożenie decyzji o utworzeniu bazy o kolejny rok. Do stołu mielibyśmy siąść po raz kolejny przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2020. Tym akcentem Trump mógłby zakończyć swoją prezydenturę i starać się o reelekcję. Szanse takiego rozwiązania oceniono na 31 proc.

Trzecia z możliwych opcji, to brak jakichkolwiek dalszych rozmów i decyzji w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy (18 proc szans).Mogłoby być to pokłosie potencjalnych rozmów Ameryki z Rosją o "resecie relacji". Jednak w przypadku ostatnich incydentów na Morzu Azowskim szanse na to maleją z każdym dniem.