Jacek Kurski tłumaczy się z materiału TVP. Chodzi o homofobiczne cytaty

Sprawa dotyczyła materiału przygotowanego przez poznański oddział TVP z Marszu Równości, który odbywał się w stolicy Wielkopolski 10 sierpnia. Grzegorz Furgo w interpelacji do ministra kultury Piotra Glińskiego napisał, że do materiału wprowadzono „mnóstwo stwierdzeń sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną na temat homoseksualizmu, a odwołujących się do głęboko zakorzenionych uprzedzeń tkwiących cały czas w dużej części naszego społeczeństwa” .

„Co za spedalone miasto”

Jak podaje gazeta.pl, poznański oddział TVP oprócz obrazków z Marszu wyemitował także wypowiedź ks. Dariusza Oko, który na antenie stwierdził, że „wszelkie badania pokazują rozwiązłość gejów" , którzy mają w życiu „średnio 500 partnerów seksualnych”. Materiał zapowiadający wydarzenie zawierał z kolei wpisy internautów, którzy komentowali decyzję o zamieszczeniu na autobusach komunikacji miejskiej tęczowych flag. „Wstyd być poznaniakiem, co za spedalone miasto” – brzmiał jeden z nich. „Pedalskie flagi na tramwajach w przededniu ich zlotu” – napisał kolejny z internautów.

W swojej interpelacji Furgo zapytał Glińskiego, czy ten podejmie „działania poprzez swoją instytucję lub inne jemu podległe, w celu wyeliminowania wulgaryzmów i mowy nienawiści w publicznych mediach” . Do pytań posła PO odniósł się sam Jacek Kurski. Prezes TVP stwierdził, że w „wyemitowanych materiałach dziennikarka red. Anna Molska starała się przedstawić zdanie wszystkich zainteresowanych stron debaty wokół Marszu Równości” . „Wpisy, które zakwestionował p. poseł G. Furgo, mimo dużego ładunku emocjonalnego, są częścią debaty publicznej” – dodał.

Kurski przypomniał także jedno z orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości związane z wolnością słowa, gdzie stwierdzono, że swoboda wypowiedzi „nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój” . Dodał, że we wspomnianym materiale przedstawiono zarówno wypowiedź prezydenta Jaśkowiaka, który objął wydarzenie patronatem, jak i przeciwników Marszu Równości. „Przedstawiciel organizatorów, czyli grupy Stonewall odmówił dziennikarce TVP3 Poznań wypowiedzi” – podsumował prezes TVP.

