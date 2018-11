Odra na SGH. Zachorował wykładowca, studenci zostali skierowani na szczepienia

Do zachorowania jednego z wykładowców Szkoły Głównej Handlowej miało dojść blisko dwa tygodnie temu – w piątek 18 listopada. – Zachorował nasz nauczyciel, który miał styczność z trzema grupami studentów. Natychmiast podjęliśmy działania we współpracy z sanepidem, a wszystkie osoby, które miały kontakt z zarażoną osobą zostały poproszone o wykonanie szczepień ochronnych – powiedział kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski w rozmowie z Metrowarszawa.pl.

Po odnotowaniu zachorowania na odrę na terenie uczelni zorganizowano punkt medyczny. Akcja szczepień była prowadzona przez tydzień. Sytuacja obecnie jest opanowana. Nie stwierdzono kolejnych przypadków zachorowań. Kanclerz Marcin Dąbrowski poinformował także, że uczelnia planuje „przeprowadzenie akcji akademickiej, która zakładałaby sfinansowanie dodatkowych szczepień na odrę”. – Przy okazji ostatnich wydarzeń natknęliśmy się na problem braku szczepionek na odrę w Warszawie – wskazywał Dąbrowski.

Sanepid podaje liczby

Sanepid podaje informacje o okresie od 10 października do 23 listopada 2018 roku. Jak czytamy, łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do soboty w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u sześciu osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę. „Trwają dalsze dochodzenia epidemiologiczne, nadal prowadzony jest nadzór epidemiologiczny oraz weryfikacja badań w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania na odrę oraz szczepienia nieuodpornionych osób z kontaktu. Dotychczas zaszczepiono 521 osób z kontaktu w powiatach, gdzie prowadzone są dochodzenia" – podano.

PWIS poinformował, że od 17 do 23 listopada zarejestrowano 22 przypadki podejrzeń/zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 12 zachorowań, warszawskim zachodnim – 1, pruszkowskim – 5, mińskim – 1, kozienickim – 1, sochaczewskim – 1, grodziskim – 1. Osoby, które zachorowały, to dzieci w wieku 7 miesięcy – 10 lat (sześć osób) oraz dorośli w wieku 32-57 lat (16 osób – 72 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków). 11 osób nie było sczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań we wskazanym okresie dziewięć osób jest już zdrowych, cztery osoby są nadal hospitalizowane, a pozostali przebywają w warunkach domowych.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.