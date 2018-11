Wyładował frustrację na przypadkowym przechodniu. Mieszkaniec Tarnowa walczy o życie

Jak podaje Radio Eska, do zdarzenia doszło w czwartek na dworcu PKP w Tarnowie. To tam przyjechał pociąg relacji Kraków-Tarnów, w którym znajdował się 33-letni mieszkaniec Tychów. Pasażer nie chciał opuścić pociągu i wdał się w kłótnię z kierownictwem składu. Gdy w końcu mężczyzna wyszedł z pociągu, wyciągnął nóż i zaatakował przypadkowego przechodnia. Chęć wyładowania frustracji na niewinnej osobie mogła zakończyć się tragicznie.

Tarnowianin walczy o życie w szpitalu

W rozmowie ze stacją rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek przekazał, że 39-letni mieszkaniec Tarnowa został dźgnięty w szyję. – W stanie zagrażającym życiu został zabrany do szpitala. Sprawca został zatrzymany w przejściu podziemnym przez tarnowską Straż Ochrony Kolei i przekazany do naszej dyspozycji – powiedział rzecznik. – Będą przeprowadzane czynności z jego udziałem m.in. testy na obecności alkoholu i narkotyków. Sprawca jest w trakcie badań potrzebnych do zatrzymania i osadzenia – dodał. Sprawą zajmie się prokuratura.

Czytaj także:

Podkarpacie. Uderzył w twarz 11-latkę. Policja publikuje jego zdjęcie i prosi o pomoc w poszukiwaniach