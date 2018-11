„Gdybym miała mniej szczęścia, to by mnie tu nie było”. Ruszył proces trenera fitness oskarżonego o pobicie

Miłosz P. uczył samoobrony, ale według oskarżenia sam potraktował swoją partnerkę jak worek treningowy. Za agresję był już karany wcześniej, ale wcześniej pani Katarzyna nie miała odwagi od niego odejść. – Zaczęłam uciekać do łazienki, miałam nadzieję, że się zdążę zamknąć, ale nie zdążyłam. On wpadł tam, obalił mnie na ziemię, złapał mnie za rękę, złapał mnie za włosy i zaczął bić moją głową o podłogę – relacjonuje zdarzenie poszkodowana kobieta.

Oskarżony twierdzi, że kobieta wszystko zmyśliła, żeby popsuć mu reputację. Do winy się nie przyznał. Jak zeznał, obrażenia kobiety były efektem wywrócenia się.

„Wtedy wiedziałam, że on mnie zatłucze”

O sprawie stało się głośno w poniedziałek 9 kwietnia. Media społecznościowe obiegło zdjęcie 26-letniej Katarzyny Dziedzic, która twierdziła, że została pobita przez swojego partnera, znanego w Gdyni trenera personalnego oraz trenera samoobrony, boksu i krav magi Miłosza P. – Około godz. 21 zajrzałam do jego telefonu i przeczytałam niestosowne wiadomości, które wymieniał z klientką. Od jakiegoś czasu tłumaczył mi, że to zawodowe SMS-y, ale dotąd ich nie widziałam. Był kompletnie pijany. Zauważył, co robię i rzucił się na mnie… Zaczęłam uciekać, dobiegłam do łazienki, ale nie zdążyłam już zamknąć za sobą drzwi. I wtedy wiedziałam, że on mnie zatłucze – powiedziała kobieta w rozmowie z portalem Wirtualna Polska. „Zmasakrował mi twarz, połamał nos, rozciął łuk brwiowy” – napisała dziewczyna na Instagramie dodając, że kiedy cała zakrwawiona leżała w mieszkaniu, mężczyzna z niego uciekł.

