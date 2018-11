Owsiak przegrał z Pawłowicz w sądzie. Opublikuje przeprosiny?

Posłanka PiS twierdzi, że Jerzy Owsiak przyczynił się do powstania „Ruchu Wy*******enia Krystyny Pawłowicz w Kosmos”, którego internetowi członkowie delikatnie mówiąc nie pałają sympatią do posłanki. W trakcie rozprawy w połowie listopada Owsiak zeznał, że „nie ma z tym ruchem nic wspólnego”. Przekonywał, że nie jest jego założycielem, ani nie pełni funkcji administratora. Sam zainteresowany nazywał ten ruch „Ruchem Wysłania Krystyny Pawłowicz w Kosmos”.

Pawłowicz zarzucała Owsiakowi, że ten „wspiera i promuje ruch tym samym naruszając jej dobra osobiste”. Zdaniem posłanki, temu właśnie „służyć miał zorganizowany w jego programie konkurs, którego celem było rozszyfrowanie skrótu profilu, a w którym nagrodami były koszulki z jej podobizną”.

Sąd: Owsiak ma przeprosić

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w tej sprawie. Owsiak został zobowiązany do opublikowania na okres dwóch tygodni na stronie internetowej kreciola.tv oświadczenia, w którym przeprasza Krystynę Pawłowicz za „bezpodstawne sformułowania dotyczące stosowania zasad praktykowanych w PRL, także za zorganizowanie konkursu polegającego na rozszyfrowaniu skrótu RWKPWK, co naruszało jej dobra osobiste w postaci czci i godności w filmie z dnia 12 maja” . Przez 48 godzin na stronie ma znajdować się także inne oświadczenie – z przeprosinami za „bezpodstawną sugestię dotyczącą stanu normalności naruszającej jej dobra osobiste w postaci czci i godności w filmie z dnia 2 czerwca 2014 roku” .

„Pierdoły odpuszczamy”

Do sprawy na Facebooku odniósł się sam zainteresowany. Jerzy Owsiak tłumaczył, że jakkolwiek „uwielbia tego rodzaju abstrakcyjne poczucie humoru” , to nie stworzył akcji „Ruch Wy….a Krystyny Pawłowicz W Kosmos”. Działacz zwrócił też uwagę na fakt, że drugą z rzędu sprawę z powództwa posłanki PiS przeciwko niemu prowadził ten sam sędzia. „Jeśli, o czym często mówili przecież politycy zapowiadający zmiany w działaniach sądów, było to losowanie, to mogę tylko radzić, Panie Sędzio, aby z tym szczęściem brał Pan udział we wszelkich grach liczbowych, loteriach i konkursach. Ma Pan po prostu niesamowite szczęście losując dwa razy pod rząd tę samą powódkę i powoda” – napisał Owsiak.

Twórca WOŚP podkreślił, że wkrótce startuje kolejna zbiórka Fundacji i w związku z tym „nie ma czasu na włóczenie się po sądach i udowadnianie, że nie jest wielbłądem” . „Tak Pan zasądził. Szanuję to” – zwrócił się do sędzi i zapowiedział, że nie zatrzyma to jego działalności. „Kiedy chodzi o zdrowie i życie Polaków – stawiamy to absolutnie na pierwszym miejscu. Pierdoły odpuszczamy” – zakończył.

