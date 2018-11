Ostatni moment, by otrzymać 300 zł na „Dobry start”. Jak złożyć wniosek?

Do 30 listopada można składać wnioski w ramach programu „Dobry start”. To 300 złotych, które przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.