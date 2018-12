Biedroń wystartuje w wyborach do PE sam?

Do Koalicji Obywatelskiej według sejmowych plotek wcześniej czy później ma też przystąpić Robert Biedroń. Choć sam w oficjalnych rozmowach tego nie potwierdza. Według najnowszego sondażu IBRIS-u przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” partia polityka notuje trzecie miejsce wśród ugrupowań mając 9 proc. poparcie. Z badania wynika, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna tracą poparcie przy starcie partii Roberta Biedronia. Wydaje się więc konieczne obu ugrupowań by nowy projekt startował razem KO. Już dziś otoczenie przewodniczącego PO wie, że czekają go trudne rozmowy. – Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Biedroń i Petru pewnie coś Grzegorzowi wywiną – mówi jeden polityków opozycji.

Zresztą niewykluczone, że do Koalicji Obywatelskiej Robert Biedroń dołączy dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Robert chce się sprawdzić samodzielnie w wyborach. Potem może włączyć się do koalicji - mówi lewicowy polityk. A to zapewne odbierze kilka procent głosów Koalicji Obywatelskiej.