Tusk z Brukseli jak Piłsudski z Sulejówka?

Media obiegła informacja, że Donald Tusk podjął decyzję, że wraca do polskiej polityki. W jaki sposób? – Będzie działał jak Piłsudski z Sulejówka, tylko, że Sulejówkiem będzie Bruksela – mówi nasz informator. I przekonuje, że fizycznie do polskiej polityki Donald Tusk wróci na wybory parlamentarne. A na razie będzie wspierał listę opozycji z Brukseli.

Ta informacja nie cieszy Grzegorza Schetyny. Lider Platformy Obywatelskiej według naszych informacji po przemówieniu Donalda Tuska na Igrzyskach Wolności w Łodzi, miał się do niego zwrócić by publicznie zadeklarował, że będzie startował na prezydenta Polski. – Wtedy Schetyna zrozumiał, że Tusk nie chce startować na prezydenta, tylko ponownie chce być premierem. Wcześniej się łudził, że będzie jego kandydatem i zostawi Platformę w jego rękach – mówi jeden z naszych rozmówców.

Po korytarzach sejmowych aż huczy o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Część posłów Platformy Obywatelskiej wprost nie może się go doczekać. Co więcej jeden po drugim powtarzają, że kiedy szef Rady Europejskiej na nowo zaangażuje się w sprawy krajowe Grzegorz Schetyna zostanie pozbawiony wpływów w partii.