Prezydent Duda ostro odpowiedział dziennikarzowi. „Święty by nie wytrzymał, więc sorry”

W rozmowie z Onetem Sławomir Neumann ocenił, że „ścieżka do polexitu jest faktem, niezależnie od zaklęć Kaczyńskiego czy Morawieckiego”. Zdaniem posła PO, polityka partii rządzącej przypomina działania z Wielkiej Brytanii w sprawie brexitu. Do słów Neumanna odniósł się na Twitterze Andrzej Duda. „Polexit staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku. PO chce wypchnąć Polskę z UE?" – zapytał retorycznie.

„Męczy mnie ta wasza propaganda”

Prezydentowi odpowiedział Kamil Sikora pracujący obecnie w Wirtualnej Polsce. „Oczywiście” apolityczna prezydentura „ to mit. Ale apartyjna to chyba nie są zbyt wygórowane oczekiwania? Tymczasem pan prezydent włącza się w międzypartyjne pyskówki” – napisał dziennikarz.