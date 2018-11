Donald Tusk ostrzega Wielką Brytanię. „UE jest przygotowana na każdy scenariusz”

Donald Tusk wystąpił na konferencji w Buenos Aires, gdzie odbywa się szczyt G20. Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się do umowy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, która zawiera warunki wyjścia wyspiarskiego kraju ze wspólnoty. – Unia Europejska zgodziła się na uporządkowany „rozwód” z Wielką Brytanią. Na kilka dni przed głosowaniem w Izbie Gmin staje się coraz bardziej jasne, że ta umowa jest najlepszą możliwą, jedyną możliwą – powiedział Tusk. Były polski premier zdradził także, co stanie się, gdy umowa zostanie odrzucona w Izbie Gmin. – Staniemy przed alternatywą: bez umowy, albo w ogóle bez brexitu. Chcę was zapewnić, że UE jest przygotowana na każdy scenariusz – podsumował polityk.

Kiedy głosowanie ws. brexitu?

Przypomnijmy, głosowanie nad porozumienie ws. brexitu odbędzie się w Izbie Gmin we wtorek 11 grudnia. Głosowanie, które rozstrzygnie o losach "rozwodu" Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zwieńczy pięciodniową debatę poświęconą porozumieniu, które rząd Theresy May wypracował z przedstawicielami UE.

– To będzie jedno z najbardziej znaczących głosowań w parlamencie od wielu lat. Od niego zależy, czy pójdziemy razem ku lepszej przyszłości, czy wywoła niepewność – zapowiadała w niedzielę premier Theresa May. – Zarówno w parlamencie jak i poza nim będę przedstawiać argumenty za wypracowaną umową. Uważam, że nie powinno być drugiego referendum. Brytyjczycy dokonali wyboru. Zagłosowali za opuszczeniem UE – stwierdziła. Dodała również, że Wielka Brytania i UE „pozostaną przyjaciółmi”.

Przypomnijmy, że w trakcie specjalnego szczytu w niedzielę 27 państw członkowskich UE przyjęło Umowę Wyjścia i Deklarację Polityczną na temat przyszłości relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

