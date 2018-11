28-letni Gruzin zatrzymany na granicy. Wydrukował sobie... prawo jazdy

Kierowca samochodu osobowego stawił się do odprawy granicznej w kierunku wjazdowym do Polski. Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudziło prawo jazdy, które obywatel Gruzji przedstawił do kontroli. Dokument był wykonanym na drukarce atramentowej i brakowało wielu zabezpieczeń.

W końcu mężczyzna przyznał się, że posłużył się fałszywym prawem jazdy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 6-miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto 28-latek za popełnione przestępstwo musi zapłacić grzywnę w wysokości 1 200 złotych.