Awaria liczników prądu. PGE apeluje do klientów

Jak podaje Radio Zet, problem zgłosił mieszkaniec Skarżyska Kamiennej. Mężczyzna poinformował o awarii, w wyniku której nie działa ogrzewanie w jego domu. – Nie mam możliwości doładowania energii elektrycznej. Rozwiązania nie ma. Jak długo będziemy marznąć? – pytał retorycznie w rozmowie z radiem.

Czego dotyczy awaria?

PGE Dystrybucja zaapelowała z kolei do klientów, by zgłaszali awarie liczników, jeśli takie u nich występują. Te mają być usuwane na bieżąco po tym, jak zgłaszający zadzwoni na pogotowanie energetyczne. Wtedy specjaliści przyjadą do domu i zresetują licznik. Jak podaje Radio Zet, problem może dotyczyć mieszkańców centralnej i wschodniej Polski.

Co spowodowało awarię? PGE twierdzi, że „problem nie jest techniczny”. – Zawiodły systemy informatyczne – przekazało biuro prasowe PGE Dystrybucja w rozmowie z radiem. Wspomniane liczniki działają na zasadzie „doładowywania”. Użytkownik korzystając z kodu kupuje energię za określoną kwotę. Piątkowa awaria dotyczy systemu, który pozwala na doładowanie takiego licznika.

