Schetyna odpowiada na słowa prezydenta: Proszę oszczędniej gospodarować nieprawdą

W rozmowie z Onetem Sławomir Neumann ocenił, że „ścieżka do Polexitu jest faktem, niezależnie od zaklęć Kaczyńskiego czy Morawieckiego”. Zdaniem posła PO, polityka partii rządzącej przypomina działania z Wielkiej Brytanii w sprawie brexitu. Do słów Neumanna odniósł się na Twitterze Andrzej Duda. „Polexit staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku. PO chce wypchnąć Polskę z UE?" – zapytał retorycznie.

„Wypychanie Polski z Europy”

Wypowiedź prezydenta skomentował na Twitterze Grzegorz Schetyna. „Andrzej Duda zarzuca Platformie, że prze w kierunku Polexitu. Pyta, czy chcemy wypchnąć Polskę z UE” – zauważył przewodniczący PO. „Panie Prezydencie, proszę oszczędniej gospodarować nieprawdą. Antyeuropejską partią jest PiS, a łamanie przez Pana konstytucji przyczynia się do wypychania Polski z Europy” – napisał Schetyna.

Przypomnijmy, prezydentowi odpowiedział także Kamil Sikora pracujący obecnie w Wirtualnej Polsce. „Oczywiście apolityczna prezydentura„ to mit. Ale apartyjna to chyba nie są zbyt wygórowane oczekiwania? Tymczasem pan prezydent włącza się w międzypartyjne pyskówki” – napisał dziennikarz.

Głowa państwa postanowiła odpowiedzieć na wątpliwości Sikory. „Bo już mnie męczy ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry” – napisał Andrzej Duda. Wymiana zdań ma ciąg dalszy, a dziennikarz w kolejnym poście zapytał prezydenta o to, co oznacza „wasza”. „Nie jestem ani z PO, ani z Onetu, a sam o wizji Polexitu pisałem raczej sceptycznie” – stwierdził na Twitterze Sikora.

