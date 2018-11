Napadli mężczyznę, skopali go i uderzyli w głowę kluczem do zmiany kół. Szuka ich policja

Policjanci z toruńskiej komendy poszukują sprawców przestępstwa, do jakiego doszło 8 czerwca tego roku około godz. 19:00 w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej. Dwóch mężczyzn podeszło do pokrzywdzonego i wyrwało mu telefon, który trzymał w ręce. Pokrzywdzony próbował odzyskać telefon lecz został pokopany po całym ciele i uderzony w głowę metalowym kluczem do zmiany kół. Potem sprawcy uciekli.

W toku postępowania policjanci dotarli do monitoringu, na którym widać sprawców tego przestępstwa.

Funkcjonariusze proszą osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub rozpoznają osoby przedstawione na zdjęciach.

Kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, tel. (56) 641 26 07 lub 112. Policja podaje, że informacje można przekazać anonimowo.