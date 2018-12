„Haratanie w gałę” także podczas szczytu G20. Donald Tusk pochwalił się zdjęciem

Postaciami, które najbardziej kojarzą się z Argentyną, są papież Franciszek, Maradona i Leo Messi. W kraju, gdzie obecnie odbywa się szczyt G20, piłka nożna jest niezmiernie ważna, a niekiedy traktowana jest na równi z religią. Wie o tym Donald Tusk, który uwielbia spędzać czas na boisku. Udowodnił to za sprawą zdjęcia, które w sobotę zamieścił na Instagramie. Widzimy na nim przewodniczącego Rady Europejskiej w formalnym stroju, zamierzającego uderzyć futbolówkę. „Co robić podczas krótkich przerw między sesjami na szczycie G20? Gdy to ma miejsce w Argentynie trzeba robić to, co Argentyńczycy!” – napisał Tusk.

Konferencja w Buenos Aires

Były polski premier jest aktywny nie tylko na boisku. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Buenos Aires odniósł się do umowy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, która zawiera warunki wyjścia wyspiarskiego kraju ze wspólnoty. – Unia Europejska zgodziła się na uporządkowany „rozwód” z Wielką Brytanią. Na kilka dni przed głosowaniem w Izbie Gmin staje się coraz bardziej jasne, że ta umowa jest najlepszą możliwą, jedyną możliwą – powiedział Tusk. Były polski premier zdradził także, co stanie się, gdy umowa zostanie odrzucona w Izbie Gmin. – Staniemy przed alternatywą: bez umowy, albo w ogóle bez brexitu. Chcę was zapewnić, że UE jest przygotowana na każdy scenariusz – podsumował polityk.

Czytaj także:

Roger Waters uderzył w prezesa PiS podczas koncertu. „Resist Kaczyński in Poland”