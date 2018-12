Premier Francji nie pojawi się na szczycie w Katowicach. Zastąpi go minister ekologii

Jak podaje agencja Reutera, zamiast Edouarda Philippe'a, na szczycie COP24 w Katowicach pojawi się minister ekologii, Francois de Rugy. Biuro prasowe szefa francuskiego rządu przekazało, że decyzja o odwołaniu wyjazdu do Polski zapadła w związku z sobotnimi protestami. W Paryżu doszło do starć ruchu „żółtych kamizelek” z policją. Aktywiści od dwóch tygodni protestują i blokują drogi w całym kraju, wyrażając swój sprzeciw wobec podwyżek podatków od paliwa. BBC donosi, że podczas sobotnich zajść w stolicy Francji rannych zostało co najmniej 110 osób, w tym 17 mundurowych. Policja użyła gazu łzawiącego, granatów ogłuszających i armatek wodnych, a zamaskowani demonstranci podpalali budynki. W protestach brało udział ok. 75 tys. demonstrantów. Służby zatrzymało 270 osób.

Szczyt w Katowicach

Przypomnijmy, COP24 odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W szczycie klimatycznym weźmie udział około 20 tys. delegatów ze 190 krajów. Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Lista nieobecnych

Wiadomo już, że do Katowic nie przyjadą najważniejsi światowi przywódcy. 29 listopada rzecznik Kremla przekazał, że prezydent Rosji Władimir Putin nie pojawi się w Polsce. Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS podkreślił, że Rosja może być reprezentowana na konferencji przez innego urzędnika państwowego. Nie wskazał jednak nikogo konkretnego, kto miałby przyjechać na szczyt klimatyczny.

O liście nieobecnych podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach mówił na antenie Radia ZET wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Polityk 30 listopada poinformował, że do Polski nie przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nie będzie też Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, ani prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Czytaj także:

Merkel i Macron rozmawiali z Putinem. Nalegali na uwolnienie ukraińskich marynarzy