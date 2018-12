Zabił ojczyma, bo się nad nim znęcał. Sąd wydał wyrok ws. 15-letniego Adama

Jak podaje „Fakt”, 15-letni Adam P. z Nowych Skalmierzyc wprowadził się do swojego ojczyma pod koniec 2017 roku. Nastolatek zamieszkał tam razem z matką i młodszą siostrą. Od początku jego stosunki z 36-letnim Mariuszem S. się nie układały. Sąsiedzi byli świadkami notorycznych awantur. – Odkąd zamieszkali razem, często słychać było kłótnie. Co tydzień była tam policja, ostatni raz mundurowi interweniowali tam na dzień przed tragedią – mówili sąsiedzi w rozmowie z dziennikiem. Dodawali, że 15-latek był „grzecznym, spokojnym chłopcem” , a Mariusz S. wyzywał go od „darmozjadów” i wyrzucał mu ubrania przez okno.

Był bity przez ojczyma?

Co więcej, okoliczni mieszkańcy twierdzili, że 15-latek mógł być bity przez ojczyma. Z ich relacji wynika, że nastolatek sam zgłaszał się na policję z prośbą o interwencję. Wizyty mundurowych nie przynosiły jednak skutku, aż w końcu doszło do tragedii. Prawdopodobnie po kolejnej kłótni między mężczyznami Adam P. złapał za nóż i ugodził nim 36-latka. Ten zmarł.

Sprawę przejął sąd rodzinny, który stwierdził, że Adam P. nie będzie odpowiadał jako dorosły. Podjęto decyzję o umieszczeniu 15-latka w zakładzie poprawczym. Nastolatek przez trzy lata będzie pod nadzorem kuratora. Przez ten czas będzie też trwało warunkowe zawieszenie kary.