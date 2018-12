Joachim Brudziński o akcji Rogera Watersa: Pożyteczny idiota Putina

Przypomnijmy, na ostatnim koncercie Rogera Watersa w Meksyku obecna była Polka, która zamieściła na Facebooku wymowne zdjęcie. W trakcie wydarzenia na telebimie pojawił się napis „Resist Kaczyński in Poland”, co można tłumaczyć jako „sprzeciwiajcie się Kaczyńskiemu w Polsce”. Do akcji byłego muzyka Pink Floyd odniósł się Joachim Brudziński. „Podobno Roger Waters wezwał wczoraj w Meksyku do oporu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja jutro wybieram się do Wąchocka i mam zamiar wezwać do oporu przeciwko Rogerowi” – napisał na Twitterze szef MSWiA.

Post Brudzińskiego doczekał się wielu reakcji i udostępnień. Jeden z internautów stwierdził, że „różnica taka, że Roger nie jest starym komuchem z personalnymi ambicjami skierowanymi w przywrócenie starych czasów i cofanie się w rozwoju” . Polityk postanowił odnieść się do tego komentarza. „Roger Waters pewno nie jest starym komuchem ale moim zdaniem na pewno jest starym #UsefulIdiots Putina” – napisał szef MSWiA. Ujęte w hashtag słowo użyte przez szefa MSWiA tłumaczy się jako „pożyteczny idiota”.