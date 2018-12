Urodziny Radia Maryja. W Toruniu odbył się protest Polski Laickiej

Obchody 27. rocznicy powstania Radia Maryja odbyły się w sobotę w Toruniu. To tam w hali widowiskowo-sportowej zgromadzili się dziennikarze, słuchacze oraz politycy. W planie obok wspólnego różańca i mszy świętej był także występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Na uroczystościach pojawili się m.in. Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz. Homilię wygłosił z kolei metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. – Europa oddycha na dwa płuca, ale żeby oddychać, to serce musi mieć jedno: Boże. Chrystusowe. Maryjne. O Polsko, co robisz z sercem? Ze swoim sercem otrzymanym od Chrystusa. Czemu zabijasz serce? Nie zabijajcie serc! Także dosłownie. Także tych maleńkich serc pod sercem matki. Pod sercem matki ma prawo żyć serce dziecka – mówił duchowny cytowany przez radiomaryja.pl.

„Dość gmerania w naszych macicach”

Równolegle w Toruniu odbył się protest przeciwko „zależności władzy od ojca Tadeusza Rydzyka” , którego organizatorem było stowarzyszenie Polska Laicka. Jak podaje Onet, pojawiło się na nim kilkadziesiąt osób, w tym jeden z działaczy SLD w regionie, Dominik Stajnbart. – Żyjemy de facto w państwie wyznaniowym. Można przecież inaczej. Na przykład Niemcy płacą podatek na Kościół. We Francji obowiązuje zakaz manifestacji przekonań religijnych w szkołach. Da się rozdzielić Kościół od państwa. Dlatego domagamy się, by w Polsce Kościół był finansowany tylko przez osoby wyznania rzymskokatolickiego – mówił Stanjbart.

Do zgromadzonych przemawiała także Agata Chyżewska-Pawlikowska z Toruńskiego Strajku Kobiet. – Ja, antyfaszystowska proaborcjonistka, wyznawczyni Szatana, lewaczka, feministka, robiąca po porannej kawie aborcję, łykająca pigułki Bella One jak mentosy, mówię „dość” dyktaturze hierarchów Kościoła – powiedziała aktywistka. – Dość gmerania w naszych macicach starymi, stetryczałymi łapami przez purpuratów. Dość indoktrynacji naszych dzieci przez zakłamany kler, który do tej pory nie rozliczył się z afer pedofilskich. Dość wyciągania tłustych łap po majątek państwowy – podsumowała.