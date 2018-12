Sklepy w Polsce podzielone. W wielu nie kupicie żywego karpia

Sprawie przyjrzeli się dziennikarze tvn24bis.pl. Chociaż w Polsce co roku spożywa się około 20 tys. ton karpia, to największe zainteresowanie tą rybą przypada na święta Bożego Narodzenia. W wielu domach jest to nieodłączny element kolacji wigilijnej, a konsumenci są gotowi stać w wielogodzinnych kolejkach, by zdobyć upragniony produkt. Niektórzy wciąż kontynuują zwyczaj kupowania żywych karpi. Ich zdaniem jest to gwarancja smaku i jakości. Ekolodzy apelują z kolei o zaopatrywanie się w obrobione wcześniej płaty i zgłaszanie przypadków niehumanitarnego traktowania ryb. A co o sprawie myślą największe w Polsce sieciówki?

Carrefour tradycyjnie

Żywego karpia nie kupimy zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce. „Mając na względzie dobrostan ryb, sieć sklepów Biedronka od wielu lat nie prowadzi sprzedaży żywych karpi. Ryby te będą dostępne w ramach oferty czasowej w grudniu w formie płatów, filetów lub ryb patroszonych” – przekazało biuro prasowe drugiej z sieci. Nieco inaczej ma się sytuacja w E.Leclerc, gdzie decyzję o tym, czy sprzedawać żywego karpia, będą podejmowały poszczególne sklepy.