Uwaga! TVN: Krawiec i emerytowani policjanci. Kulisy skoku stulecia

W 2015 roku skokiem stulecia żyła cała Polska. Zaskakujące było to, że bez użycia broni skradziono wypełniony pieniędzmi bankowóz.

Krawiec i emerytowani policjanci

Okazało się, że w tą spektakularną kradzież zamieszanych jest trzech emerytowanych policjantów. To oni najprawdopodobniej wpadli na pomysł, aby w firmie przewożącej zatrudnić fałszywego ochroniarza. Miał on najtrudniejsze zadanie. Przez pół roku zdobywał zaufanie, aby w dogodnym momencie ukraść bankowóz z jak największą ilością gotówki.

– Rano załoga pojechała do sortowni w banku. Pobrała określoną gotówkę. Samochód pojechał do jednego z oddziałów z banku, panowie weszli zasilić oddział, bankomat. Nagle usłyszeli jak odjeżdża samochód – opowiada Jarosław Kur, prezes spółki Servo. Nie pomogło to, że samochód, którym przewożono pieniądze wyposażony był w GPS.

– Zagłuszacz skutecznie zakłócał sygnał przez godzinę. Za samochodem z pieniędzmi jechały inne, mieli wcześniej przygotowane miejsce, tam nastąpiło przerzucenie ładunku. To było 80 kilogramów, worków. Ponad 300 tys. zł zostało na pokładzie samochodu, zapomnieli o jednej z toreb – dodaje Kur.

Złodziej, który przez pół roku pracował w firmie Servo udając ochroniarza, z zawodu jest krawcem. Ma dwoje dzieci. Przed napadem specjalnie utył i zapuścił brodę. Nie wiemy, co sprawiło, że byłym policjantom udało się go namówić do odegrania najważniejszej roli w tej kradzieży. Jego ojciec nie chciał z nami rozmawiać. – To z nim rozmawiajcie – powiedział.

Zatrudniając się w Servo krawiec posługiwał się fałszywym dowodem. – Gdybym trzy lata temu wiedział, jak łatwo rozpoznać prawdziwy dowód osobisty od fałszywego, to do tego napadu prawdopodobnie w ogóle by nie doszło. Prawdziwy dowód osobisty po upadku ma dźwięk metalizowany, a fałszywy całkowicie plastikowy – mówi Jarosław Kur.

Podrobionym dowodem osobistym ochroniarz posługiwał się także w bankach skąd pobierał, jako konwojent pieniądze. Wykorzystywał dane osobowe istniejącego mężczyzny o nazwisku Duda. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z prawdziwym Dudą. – Spisali mi dane z dowodu i prawa jazdy. Zatrzymali mnie policjanci z trzeciego komisariatu. Nie byłem karany – mówi.

– Fałszywy pan Duda to jest naprawdę Krzysztof W. Pokazywał się, jako bardzo dobry pracownik, bardzo koleżeński, dyspozycyjny, zero zarzutów. To było uderzenie w plecy, nikt nie mógł tego przewidzieć – mówi Jarosław Kur.

Po napadzie prezes firmy Servo przeprowadził prywatne śledztwo. Sprawdził powiązania w firmie i bilingi telefoniczne. Dzięki temu zatrzymano byłego policjanta Adam K., który dorywczo był ochroniarzem. Podczas przygotowań do napadu popełnił najwięcej błędów, choć pracował w policji.

– Jeden z dowodów to obraz, kiedy Adam K. kupuje trzy telefony komórkowe wraz z kartami prepaid. Te trzy telefony zostały użyte w napadzie – wskazuje Jarosław Kur i dodaje. – Adam K. twierdził, że nigdy nie było go na miejscu napadu i nie ma z tym nic wspólnego. Na samym GPS nie stwierdzono żadnych odcisków i innych śladów. Ale, kiedy GPS rozebrano i zostały wyjęte baterie, ujawniono ślady odcisków i DNA. Jak się okazało należały do K.