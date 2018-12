Katowice jak oblężona twierdza. Dzisiaj oficjalne otwarcie szczytu klimatycznego ONZ

Jak podaje RMF FM, Katowice na czas szczytu klimatycznego zamieniły się w oblężoną twierdzę. Obok Spodka pojawiło się wiele policyjnych radiowozów, a cały teren otoczono wysokim ogrodzeniem. Ponadto część ulic w tej części miasta jest całkowicie zablokowana. Zakazy dotyczą także pieszych.

Uczestniczy szczytu wchodzą na teren organizowanych wydarzeń na podstawie przepustek ze zdjęciem. Przy wejściu stoją m.in. wykrywacze metalu, a każdy plecak czy torba są dokładnie prześwietlane. Nad Spodkiem co pewien czas pojawia się policyjny śmigłowiec.

Śląska policja uruchomiła infolinię dla mieszkańców dotyczącą szczytu klimatycznego COP24. Dzięki niej każdy będzie mógł dowiedzieć się o utrudnieniach i procedurach obowiązujących w Katowicach podczas szczytu. Informacje można uzyskać pod całodobowym numerem 32 200 11 11.

Szczyt klimatyczny w Katowicach

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 30 tys. osób z ponad 100 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Lista nieobecnych

Wiadomo już, że do Katowic nie przyjadą najważniejsi światowi przywódcy. 29 listopada rzecznik Kremla przekazał, że prezydent Rosji Władimir Putin nie pojawi się w Polsce. Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS podkreślił, że Rosja może być reprezentowana na konferencji przez innego urzędnika państwowego. Nie wskazał jednak nikogo konkretnego, kto miałby przyjechać na szczyt klimatyczny.

O liście nieobecnych podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach mówił na antenie Radia ZET wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Polityk 30 listopada poinformował, że do Polski nie przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nie będzie też Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, ani prezydenta Francji Emmanuela Macrona.