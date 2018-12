Bezmyślne zachowanie turystów nad Morskim Okiem. TPN ostrzega i pokazuje nagranie

„Turysto! Nie wchodź na lód na Morskim Oku! Jego warstwa jest cienka i może to doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Apelujemy - zachowaj rozsądek i bądź odpowiedzialny” – brzmi komunikat na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku. Do publikacji dołączono filmik ku przestrodze. Widać na nim kilkunastu turystów chodzących po świeżo zamarzniętym Morskim Oku. To bardzo ryzykowne zachowanie, bowiem warstwa lodu jest bardzo cienka i taki spacer może zakończyć się tragicznie.

„Głupota ludzka nie ma granic”

Nagranie na profilu TPN obejrzało już ponad 80 tys. osób. Pod postem pojawiło się też sporo komentarzy, w których internauci odnoszą się do zachowania turystów. „Mandaciki zalecam, za chodzenie poza szlakiem” – napisał jeden z użytkowników portalu. „Ręce opadają. Totalny brak wyobraźni” – brzmi inny komentarz. W kolejnym wpisie stwierdzono, że „głupota ludzka nie ma granic”.

Podobne komunikaty, dotyczące spacerów po Morskim Oku pojawiają się każdego roku. Ratownicy TOPR apelują, by na lód wchodzić tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że jego warstwa jest odpowiednio gruba.

