Lajkonik wycofuje produkt ze sprzedaży. „Istnieje możliwość znalezienia ciała obcego w opakowaniu"

Ze sprzedaży zdecydowano się wycofać precelki Lajkonik w opakowaniu 130 gram o terminie przydatności do 10 maja 2019 roku i numerze partii 83713. Podjęto tę decyzję „ze względu na bezpieczeństwo konsumentów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości”. Jak informuje Lajkonik w komunikacie na stronie internetowej, istnieje możliwość „znalezienia ciała obcego w opakowaniu produktu”.

Następnie zaapelowano do klientów, by sprawdzali czy są „w posiadaniu tego artykułu”. Lajkonik w oświadczeniu poinformował także, że konsumenci, którzy zwrócą produkt do sklepu otrzymają zwrot pieniędzy. Firma zapewniła również, że jest to incydentalny przypadek, który zostanie poddany „wnikliwej analizie”. „Chcemy Państwa zapewnić, że w czasie produkcji stosujemy najwyższe standardy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów” – napisano w komunikacie.

