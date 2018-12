Zjednoczone Emiraty Arabskie mają „najpotężniejszy paszport” na świecie. Które miejsce zajmuje Polska?

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają „najpotężniejszy paszport” świata. Posiadający go podróżujący mogą jeździć do największej liczby krajów bez wiz. W porównaniu z rankingiem z zeszłego roku paszport USA zanotował awans o trzy miejsca. Wielka Brytania pozostaje wciąż na czwartej pozycji.

Który paszport jest „najpotężniejszy”?

Posiadacze paszportów Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogą obecnie podróżować do 167 krajów bez wiz. Dzięki niemieckiemu i singapurskiemu paszportowi możliwe jest odwiedzanie 166 krajów na całym świecie bez dodatkowych utrudnień. W zestawieniu Passport Index, które zostało opracowane przez Arton Capital, aż jedenaście krajów zajęło trzecie miejsce. Są to USA, Dania, Szwecja, Finlandia, Luksemburg, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Norwegia i Korea Południowa. Dzięki paszportom tych krajów można jeździć do 165 krajów bez wiz. Czwartą pozycję w rankingu zajmują: Wielka Brytania, Belgia, Austria, Japonia, Grecja, Portugalia, Szwajcaria, Irlandia i Kanada. Pierwszą piątkę w zestawieniu zamykają Czechy i Węgry, których paszporty umożliwiają bezwizowy wyjazd do 163 krajów. Na szóstej pozycji znajdują się z kolei Malta, Islandia, Nowa Zelandia (162 kraje), a na siódmym Australia, Malezja, Słowenia, Polska, Litwa, Słowacja i Łotwa (161 krajów).