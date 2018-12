Joanna Miziołek: Polityczni single. Czy partie Biedronia, Jakubiaka i Petru przetrwają

„One man show, czyli polityczni single w natarciu” – o tym Joanna Miziołek oraz Eliza Olczyk piszą w nowym wydaniu tygodnika „Wprost”. – Robert Biedroń, Marek Jakubiak i Ryszard Petru. To oni właśnie zakładają przed wyborami do Europarlamentu nowe ugrupowania. To łączy się z tym, że te stare partie jak Nowoczesna czy SLD, mogą chylić się ku upadkowi – mówi Joanna Miziołek.