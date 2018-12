Petru o wyborach do PE: Opozycja powinna mieć na sztandarach wejście do strefy euro

– Musimy się różnić i nie ma możliwości, żeby tworzyć w ramach opozycji kolejne Koalicje Obywatelskie, bo one ewidentnie niszczą tych mniejszych partnerów, które do niej wchodzą. Powiedziałem, że nie ma szans wchodzenia do czegoś takiego, co się nazywa Koalicja Obywatelska, co polega na tym, że się wpada do studni i już słuch po tym zaginie – powiedział w TVP Ryszard Petru. Były szef Nowoczesnej podkreślił, że „dzisiaj opublikowano wyniki najnowszego sondażu, które pokazują, że gdyby była formuła zjednoczonej opozycji, że parte opozycyjne wspólnie idą do wyborów, to jest 50:38”. – Ten scenariusz, że wszyscy z opozycji idą w jednym szeregu, jest na stole. To kwestia odpowiedzialności liderów. Oczywiście ważne jest, żeby zrobić to mądrze, na zasadzie współpracy – stwierdził Ryszard Petru.

Polityk przyznał, że jest zwolennikiem tego, żeby opozycja w wyborach do PE miała na sztandarach wejście do strefy euro. – Możemy się różnić co do terminu, ale to ważny element. Kwestia praworządności, poszanowania dla demokracji i dla państwa prawa. To elementy, które ewidentnie łączą, natomiast to trzeba wypracować. Nie chcę nikomu narzucać, sugerować. Tu musi być kilka wspólnych obszarów i kilka wspólnych obszarów gospodarczych, które łączą – dodał.

Dobre wieści dla opozycji

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” sondaż, który miał pokazać aktualne preferencje polityczne Polaków. Podczas badania sprawdzono wariant, w którym partie opozycyjne startowały razem do parlamentu. Wówczas na PiS wskazało 38 proc. ankietowanych. PO, Nowoczesna, SLD, PSL, Razem i Teraz otrzymały wspólnie 50 proc. głosów. Oznacza to, że w przypadku utworzenia zjednoczonej opozycji, ta miałaby duże szanse na odebranie władzy PiS.

