POLITICO przygotowało listę osób, które „wstrząsną” Europą. Wśród nich Barbara Nowacka

Na liście przygotowanej przez POLITICO znalazło się 28 osób z 28 państw. Są to nie tylko politycy, ale także działacze, liderzy biznesowi czy artyści, którzy mają wpływ na kształt swojego kraju lub Unii Europejskiej. Dziennikarze wytypowali nazwiska, które w 2019 roku będą nie tylko kształtowały, ale także „trzęsły i elektryzowały” Europę. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Matteo Salvini. W uzasadnieniu czytamy, że lider skrajnej prawicy we Włoszech zamierza obalić europejski porządek. Na pozostałych miejscach znaleźli się m.in. Julia Tymoszenko i Martin Selmayar. Siódme miejsce w rankingu zajęła Barbara Nowacka.

Doceniono dołączenie do Koalicji Obywatelskiej

Dziennikarze argumentują obecność liderki Inicjatywy Polskiej w zestawieniu faktem, że „zrobiła coś niezwykłego dla polskiego lewicowego polityka” . „Przedkładała praktyczną politykę nad ideologiczną czystością. Przed wyborami samorządowymi podłączyła swoje małe lewicowe ugrupowanie do dwóch partii po drugiej stronie spektrum politycznego: Nowoczesnej i PO” – podano w uzasadnieniu.

Co na to sama polityk? Redakcja zwróciła uwagę, że Nowacka potrafiła dogadać się m.in. z Grzegorzem Schetyną, który wcześniej się od niej dystansował. – Oczywiście są między nami wielkie spory, ale o wolności osobiste będziemy się spierać, kiedy Polska z powrotem znajdzie się w rękach demokratycznych rządów, z wolnymi i niezależnymi sądami, z wolnymi wyborami i swobodnym dostępem do mediów – podkreśliła liderka Inicjatywy Polskiej.