„Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco!”. Pawłowicz złożyła wniosek o ukaranie Rosy i Szłapki

„Złożyłam w Komisji Etyki Poselskiej wnioski o ukaranie posłów Moniki Rosy i Adama Szłapki za publiczne znieważanie radnego sejmiku śląskiego Wojciecha Kałuży najcięższą na Śląsku obelgą »ciul« oraz pełną nienawiści mową podżegali do agresji przeciw temu radnemu i jego rodzinie” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

Przypomnijmy, Wojciech Kałuża dostał się do sejmiku województwa śląskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak szybko przystąpił do programowego porozumienia prawicy. W sobotę 24 listopada odbyła się manifestacja w Żorach, której uczestnicy domagali się, aby radny oddał mandat. Na proteście pojawiło się kilkaset osób, w tym politycy Koalicji Obywatelskiej i działacze Komitetu Obrony Demokracji. Głos podczas manifestacji zabrała między innymi posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Stwierdziła, że „Kałuża okradł wyborców z wiary, że polityka może być inna”. – Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco. Kałuża okradł mnie z wiary w ludzi – mówiła.

Rosa zachęcała też obywateli, aby to nie zniechęcało ich do głosowaniu w wyborach. My wam obiecujemy, że nie zawiedziemy tego zaufania, że będziemy tak dobierać ludzi, żeby nigdy nie zdradzili. Bo to się wydaje, że zna się człowieka. Ale tak naprawdę, tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. Kałuża nie zdał tego sprawdzianu. Kałuża się sprzedał. Jest mi wstyd, jest mi przykro, że ten człowiek jest ze Śląska, że śmiał nazywać się Ślązakiem i że na Ślązakach, na ich głosach, na koalicji, wszedł do sejmiku. I zdradził – podkreśliła. Dodała ponadto, że „jak się wchodzi do mafii, to się później z tej mafii nie wyjdzie”.