Katowice. Dachował policyjny radiowóz eskortujący delegatów z Botswany

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 grudnia. Trasą z Zabrza do Katowic poruszała się kolumna samochodów z delegacją z Botswany. Eskortujący zagranicznych gości radiowóz prawdopodobnie wpadł w poślizg.

Do wypadku doszło 4 grudnia 2018 roku około godziny 15.00 na katowickim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. Trasą z Zabrza na szczyt klimatyczny do Katowic poruszała się kolumna kilku samochodów z delegacją z Botswany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że eskortujący zagranicznych gości radiowóz wpadł w poślizg. W wyniku zdarzenia kierujący radiowozem policjant z garnizonu małopolskiego odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja poinformowała także, że nie ucierpiał nikt z zagranicznej delegacji. Funkcjonariusze zaapelowali również do kierowców o ostrożną jazdę. – Zwracamy się z apelem do kierujących o zachowanie ostrożności na drodze. Panujące obecnie trudne warunki drogowe (m.in. mokra i śliska nawierzchnia, szybko zapadający zmrok) wymuszają na użytkownikach dróg większą niż zwykle uwagę – poinformowano. Szczyt klimatyczny w Katowicach Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbywa się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia. W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 30 tys. osób z ponad 100 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.