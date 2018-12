Ostra wymiana zdań między posłem i szefem „Solidarności”.„Zapłacisz za te słowa, chamie”

Poseł Jacek Wilk, który dostał się do Sejmu z list ruchu Kukiz'15, obecnie jest niezrzeszony. Na swoim profilu na Twitterze skomentował doniesienia mówiące o tym, że z powodu zakazu handlu w niedziele zostanie zamkniętych blisko 15 tysięcy małych sklepów. „Tak związkowe s****syny, które poza byciem wiecznymi działaczami, często niemal nigdzie nie pracowały, »pomagają« naszemu handlowi, czyli małym i średnim przedsiębiorcom. A niech idą burżuje na bezrobocie – cóż związkowych s*****ynów obchodzi los tysięcy polskich MiŚów [małych i średnich przedsiębiorstw – red.] i ich rodzin” – napisał polityk.

Chwilę później do jego słów odniósł się szef „Solidarności”. „Zapłacisz za te słowa, chamie” – odpisał Piotr Duda. Jacek Wilk usunął już wpis i przeprosił za swoje słowa. „Dopiero gdy człowiek napisze (pierwszy raz w życiu!) brzydkie słowo to gazety tym się interesują. Za nieparlamentarne słowo raz jeszcze PRZEPRASZAM (nie było skierowane do żadnych konkretnych osób/organizacji) ale święty by się zdenerwował widząc skutki zakazu handlu w niedziele” – podsumował poseł.

