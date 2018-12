Była pracownica sądu nawoływała do zabicia Tuska. Postawiono jej zarzuty

Anna B., wokalistka, która występowała na festiwalu Orle Gniazdo w 2017 roku, usłyszała zarzut nawoływania do zabicia Donalda Tuska. Kobieta w trakcie koncertu krzyczała ze sceny, że kolejny utwór będzie o „tym czerwonym, rudym sku******nu, je***ym zdrajcy, pomietle ku**y Merkelowej”. „Tusk! Zabić go, k***a, nożem prosto w serce!” – nawoływała ze sceny. Fragment tego występu został wyemitowany w „Superwizjerze” TVN w reportażu „Polscy neonaziści”. Kobieta została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. – Prokurator nie zdecydował się na stosowanie środków zapobiegawczych – poinformował prokurator Witold Błaszczyk. Za zarzucone przestępstwo Annie B. grozi od miesiąca do trzech lat więzienia. Kiedy występowała podczas festiwalu Orle Gniazdo, była zatrudniona jako protokolantka w szczecińskim sądzie okręgowym.

O czym był reportaż?

Przypomnijmy, dziennikarze TVN pracując nadmateriałem nie ujawniali swojej tożsamości. W maju 2017 r. Mateusz S., zaprosił ich na imprezę – obchody 128. urodzin Adolfa Hitlera. Zaproszenie podpisane było przez Polskich Narodowych Socjalistów z Wodzisławia Śląskiego. Imprezę zorganizowano na wzgórzu w lesie. Można było zobaczyć rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami, a z głośników płynęły nazistowskie marsze wojskowe. Postawiono też coś na wzór „ołtarzyka” dla Hitlera, gdzie umieszczono jego portret. Ponadto zawieszono wielką drewnianą swastykę, którą o zmroku podpalono. Niektórzy uczestnicy spotkania przebrali się w mundury Wehrmachtu. Mateusz S. paradował w mundurze oficera SS. Na koniec wznoszono toasty „za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę”. Nie zabrakło też tortu w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy. Za reportaż „Polscy neonaziści”, w którym ukazano świętowanie urodzin Hitlera, laureatami 13.edycji nagrody Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego zostali Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski.

Czytaj także:

Dramat rodzinny. Ojciec podejrzany o molestowanie, 10 dzieci było wychowywanych przez psa