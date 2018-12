Nowe fakty ws. śmierci Roberta Wójtowicza. To może być przełom w śledztwie

Do historii tajemniczej śmierci Roberta Wójtowicza wrócili dziennikarze portalu Onet.pl, którzy w styczniu 2018 r. opublikowali reportaż o tej zbrodni. W efekcie Prokuratura Okręgowa po raz pierwszy wszczęła śledztwo w sprawie.

Uda się rozwiązać zagadkę?

Szef krakowskiego Archiwum X w rozmowie z portalem podkreślił, że to bez wątpienia było zabójstwo. – Ciąży na mnie obowiązek zdobycia dowodów, tak aby tę sprawę móc zobrazować innym. Przede wszystkim chodzi tu o sąd. To nasza rola, szczególnie, że do zbrodni doszło w 1995 roku, a postępowanie o zabójstwo zostało po raz pierwszy wszczęte w 2018 roku, czyli po 23 latach – powiedział.

Nowe materiały i świadkowie

Rozmówca Onetu zdradził też nowe okoliczności w sprawie. – Pomimo upływu blisko ćwierć wieku udało nam się dotrzeć do bardzo ważnych materiałów oraz świadków. Na podstawie tych dowodów można odtworzyć, co naprawdę wydarzyło się w styczniu 1995 roku – podkreślił.

