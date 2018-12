Kumulacja w Lotto rozbita. Na konto zwycięzcy trafi 18 mln złotych

Wtorkowe losowanie Lotto przyniosło szczęście jednej osobie. Na konto szczęśliwca, któremu udało się wylosować „szóstkę”, trafi aż 18 032 508,70 złotych. Szczęście przyniosły liczby, które zostały wytypowane w ostatnim losowaniu: 17, 18, 26, 30, 39, 40. Rozbita po ostatnim losowaniu kumulacja narastała od 9 listopada 2018 roku. Jak podaje Totalizator Sportowy, dzięki tej wygranej liczba Lottomilionerów zwiększyła się do 1267. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakiej polskiej miejscowości padła główna wygrana. Oprócz tego padło 79 wygranych o wartości 5342 zł. Z kolei na konta 3605 osób, które poprawnie wytypowały czwórkę, trafią nagrody w wysokości 250 złotych.

Jak grać w Lotto?

Grając w Lotto lub Lotto Plus nie trzeba ograniczać się do typowania 6 liczb z 49. Można wybrać grę systemem i wytypować 7, 8, a nawet 12 liczb ze zbioru 49. Im więcej liczb typujemy, tym większe mamy szanse na wygraną, a prawidłowe trafienia premiowane są zwielokrotnieniem wygranej. Gdy zagramy systemem np. na 7 liczb, to przy trafieniu „trójki” wygrywamy równowartość czterech wygranych IV stopnia, czyli 96 zł (4 x 24 zł). Szanse by wygrać główną nagrodę mamy trzy razy w tygodniu. Już w najbliższy czwartek w puli Lotto znajdą się 2 miliony złotych a w Lotto Plus gwarantowany milion złotych. Losowania obu gier odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40.

