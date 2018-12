Cejrowski ostro odpowiada TVP. „Chodzi o to, że powiedziałem: krew na rękach Jarosława”

Podróżnik Wojciech Cejrowski zamieścił nagranie na swoim profilu na Facebooku, w którym odniósł się do decyzji TVP o zawieszeniu jego występów w Telewizji Polskiej. Prezes TVP Jacek Kurski tłumaczył, że decyzja jest spowodowana spaleniem flagi Unii Europejskiej. – W ten sposób zareagował na performance z paleniem unijnej flagi. Ta sytuacja naruszała standard telewizji publicznej, polską rację stanu i była całkowicie niepotrzebna – tłumaczył prezes Telewizji Polskiej. W efekcie obecność podróżnika w cotygodniowym wydaniu programu Minęła 20 prowadzonego przez Michała Rachonia została zawieszona. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski podkreślał, że umowa z Cejrowskim nie została zerwana a jedynie czasowo zawieszona.

Flaga była dwa tygodnie wcześniej i nagle teraz się obudzili?

Do słów przedstawicieli TVP odniósł się Wojciech Cejrowski. Podróżnik stwierdził, że „im bardziej tłumaczą, że chodzi o flagę UE, tym bardziej sądzi, że chodzi o projekt »Stop aborcji«”. – O to, że powiedziałem: krew na rękach Jarosława, bo Jarosław ze swoją partią obiecywał „Stop aborcji”, a teraz PiS sabotuje projekt „Zatrzymaj aborcję”. Flaga była dwa tygodnie wcześniej i nagle teraz się obudzili? Myślę, że nie – tłumaczył. Podróżnik podkreślił, że w TVP jest tylko gościem, a nie pracownikiem, dlatego nie może zostać zawieszony. – Oni mnie teraz zawieszają, żebym poszedł do kąta i przemyślał swoje poglądy, a jak będę je miał zgodne z waszymi, to będę znowu gościem? Co to w ogóle jest za koncepcja? Gości do telewizji zaprasza się różnych, żeby były prezentowane różnorodne poglądy, a nie tylko zgodne z linią programową. Wyrzucało mnie SLD, PO, teraz PiS. To jest dowód, że nie zmieniam poglądów pod presją władzy – zaznaczył. – Co ja mam w tym kącie zrobić, przemyśleć sprawy, zlizać krew z palców Jarosława i posklejać tę spaloną flagę? Bo poglądów nie zmieniam – dodał pokazując kartkę z napisem „Stop aborcji”.

Tymczasem w rozmowie z RMF FM członek Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański stwierdził, że Wojciech Cejrowski powinien być w Telewizji Publicznej i od stycznia ponownie będzie gościem audycji.

