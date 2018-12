Wybory w Nowym Wiśniczu zostaną powtórzone. Z urn wyciągnięto za dużo kart

Sławomir Jan Błoniarz został radnym gminy Nowy Wiśnicz. Startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Gminy Nowy Wiśnicz. Jednak tuż po ogłoszeniu wyników został zawieszony. Do okręgowej komisji wyborczej złożono bowiem skargę. Okazało się, że wyborcy z okręgu 15 otrzymywali również karty do głosowania z nazwiskami kandydatów startujących z okręgu 14, do którego należy Błoniarz.

Błąd zauważono w momencie liczenia głosów. Z urn wyjęto 757 kart do głosowania. Powinno ich być około 200 mniej. Sąd Okręgowy w Tarnowie unieważnił wybory w 14 okręgu. Zostaną powtórzone w lutym i będą dotyczyć tylko jednej osoby z rady. Prokuratura bada tę sprawę. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia, czy doszło do pomyłki czy fałszerstwa.

W wyborach w 14 okręgu startowali Sławomir Jan Błoniarz i Mirosław Chodur z Komitetu Wyborczego Wyborców Autostrada do Przyszłości. Natomiast w 15 okręgu można było oddawać głosy jedynie na Szczepana Sułka z Komitetu Wyborczego Wyborców Autostrada do Przyszłości.

