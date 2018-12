Jaki: PO się wzmacnia, a Koalicja Obywatelska osłabia. To kanibalizm polityczny

W środę Platforma Obywatelska poinformowała, że powstał nowy klub parlamentarny: PO-Koalicja Obywatelska. Później podano, że do PO dołączy ośmiu posłów – siedmiu z Nowoczesnej oraz jeden niedawno wykluczony z tego ugrupowania. Na mocy statutu Nowoczesnej, wszyscy przestali tym samym być członkami tej partii.

– Gdybym miał na chwilę zamienić się w politologa, to pewnie zwróciłbym uwagę na to, że sama Platforma Obywatelska się wzmacnia, natomiast Koalicja Obywatelska jako taki twór, który miałby zjednoczyć opozycję i stanowić skuteczną broń do walki z obozem Zjednoczonej Prawicy, się osłabił – stwierdził. – To nie tyle osłabia zjednoczoną opozycję, ale ośmiesza zjednoczoną opozycję – dodał.