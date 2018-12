Beata Mazurek: Gasiuk-Pihowicz wbiła nóż w plecy Katarzynie Lubnauer

Beata Mazurek poruszyła także kwestię przejścia kilku posłów Nowoczesnej do nowego klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. – Dawno było wiadomo, że Nowoczesna jest przystawką PO – mówiła rzeczniczka PiS. Podkreśliła jednocześnie, że przechodzenie z klubu do klubu nie jest w polityce niczym nowym. – Z całą pewnością Gasiuk-Pihowicz, jako przewodnicząca klubu poselskiego zadała nóż w plecy Katarzynie Lubnauer – dodała Mazurek. – Jestem ciekawa, czy (posłowie Nowoczesnej) przejście kolegów partyjnych (do klubu PO-KO) będą tak samo komentować i będą używać tak dosadnych słów, jak używali w stosunku do radnego Wojciecha Kałuży – zakończyła rzeczniczka rządu.

Ruch Prawdziwa Europa

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się także do ostatnich informacji mówiących, że europoseł Mirosław Piotrowski, związany z Tadeuszem Rydzykiem, rejestruję partię Ruch Prawdziwa Europa, której podstawą programową są założenia Ruchu Europa Christi. – To nie jest partia ojca dyrektora, ale każdy ma prawo do tworzenia partii politycznej. Natomiast sukcesem na prawicy jest jedność i każdy, kto buduje nową inicjatywę, tę jedność zaburza – powiedziała Beata Mazurek.

Wyrok Wałęsa-Kaczyński

Podczas konferencji prasowej Mazurek skomentowała także wyrok, jaki zapadł ws. oskarżeń Lecha Wałęsy pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. – Wyrokiem jesteśmy usatysfakcjonowani. Nie było żadnych podstaw ku temu, by takie oskarżenia Lech Wałęsa wobec Jarosława Kaczyńskiego wysuwał i ufam, że wyrok zostanie wykonany przez Lecha Wałęsę – stwierdziła rzeczniczka PiS.

