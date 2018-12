Projekt ustawy „Szczepimy, bo myślimy” trafił do Sejmu. Co o inicjatywie myślą posłowie?

Obywatelski projekt ustawy „Szczepimy, bo myślimy” trafił do Sejmu. Zakłada on przede wszystkim, by samorządy mogły uzależnić przyjmowanie dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli od wykonania szczepień. Większa ma być też obowiązkowa składka zdrowotna dla rodziców nieszczepiących swoich dzieci.