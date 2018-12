„Uwaga!” TVN: Oliwier urodził się bez nóg i ręki. „To jest niezwykłe dziecko”

Oliwier urodził się bez nóg, jednej ręki i obu dłoni. Choć jego matka podczas ciąży była pod opieką lekarzy i miała wykonanych kilka badań USG o niepełnosprawności dziecka dowiedziała się po narodzinach. Chłopiec wymaga stałej rehabilitacji.

Historia Oliwiera poruszyła wielu widzów. – Po emisji reportażu spotykamy się z wyrazami życzliwości. Piszą do nas ludzie, który chcą wesprzeć Oliwierka w jakiejkolwiek formie, nie tylko finansowej. To naprawdę dla nas ważne. To poczucie, że nie jest się samym, że ktoś dobrze o nas mówi, dobrze o nas myśli – mówi Anna Pelon, matka Oliwiera.

Mimo niepełnosprawności, czterolatek chodzi do przedszkola i jak na dziecko z tak dużymi brakami jest bardzo samodzielny. – Na rodzicach mających niepełnosprawne dzieci spoczywa więcej odpowiedzialności. Mamy trochę więcej zadań. Jest to czasochłonne nie wspominając o pieniądzach. Trzeba się poświęcić – przyznaje Pelon.

„Nie poddają się”

Rodzice Oliwiera korzystają z pomocy Fundacji TVN „nie jesteś sam”. W imieniu fundacji rodzinę odwiedził prowadzący TVN Olivier Janiak. – Zaskoczył nas swoją wizytą, nie spodziewaliśmy się, że przyjedzie. Jest wspaniałym człowiekiem. Myślę, że syn był zaskoczony, że ktoś może mieć na imię tak samo jak on, szczególnie ktoś o tyle starszy od niego – mówi Anna Pelon.

– Wiele osób, w sytuacji rodziców Oliwiera, mogłoby się załamać. A u nich widzę totalną energię. Nie poddają się. To nawet nie jest kwestia walki, oni przyjmują to z pokorą i uśmiechem na co dzień. To, co oni robią, to jest mistrzostwo świata – przekonuje Olivier Janiak.

Prowadzącego TVN urzekł także sam Oliwier. – To, co potrafi zrobić swoją energią, niewiarygodnym, jak na czterolatka temperamentem, charakternością, jest to poza zasięgiem wyobrażeń każdego dorosłego człowieka. Podstawowe czynności, które wykonują dzieci mogłyby być dla niego wyzwaniem, ale on robi je w trzy sekundy. Oswaja urządzenia i zabawki z niewiarygodną prędkością i precyzyjnością – mówi Janiak i dodaje: – Oni dadzą sobie radę, ale żeby było im łatwiej, jeśli podziwiamy ich trud, spróbujmy ich wesprzeć. To, co robi fundacja jest czymś magicznym, skali tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nasze drobne gesty, nasz sms pokazuje solidarność, z tymi wszystkimi postaciami, którym w życiu jest zdecydowanie trudniej.

Potrzeba pieniędzy

Rodzice Oliwiera potrzebują pieniędzy na rehabilitację i protezy nóg dla syna. Chłopiec ćwiczy codziennie i musi zmieniać protezy, bo rośnie. Samodzielne poruszanie się chłopca na wózku inwalidzkim jest niemożliwe ze względu na brak rąk. Rodzice dążą do tego by Oliwier, jako dorosły miał możliwie najlepsze protezy nóg.

– Kluczem do tego, żeby syn usamodzielnił się w pełni jest przede wszystkim rehabilitacja. Widzieliśmy skutki, kiedy nie chodził rehabilitację, bo nie było pani rehabilitantki. Oliwier wrócił na zajęcia i był zagubiony, w jego ruchach dało się zauważyć różnicę. Nauka chodzenia na protezach, poruszania się daje mu satysfakcję – mówi mama czterolatka.

– To jest niezwykłe dziecko. Podoba mi się, że jemu nie przeszkadza niepełnosprawność. On nie widzi tego, on czuje się dobrze – dodaje Kacper Pelon, ojciec Oliwiera.

Możesz pomóc Oliwierowi oraz innym podopiecznym Fundacji TVN. Wystarczy wysłać SMS na numer 7126 o treści POMAGAM (1,23 zł z VAT).